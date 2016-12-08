全球贵金属：12月7日SPDR黄金持仓减0.72%，iShares白银持仓仍持平

路透12月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0. 72%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,767,881.2 12月7日 27,968,046.2 12月6日 -200,165.0 -0.72% iShares 345,995,360.7 12月7日 345,995,360.7 12月6日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 李爽)