台湾金融：明年台湾经济成长率估1.72%，央行全年维持利率不变--永丰金控

路透台北12月8日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周四称，展望2017年，受惠于全球经济缓步复苏，台湾经济成长率估为1.72%，并在通膨展望温和下，央行全年维持政策利率于1.375%不变。

永丰金控今日发布的新闻稿也指出，美国新总统川普(特朗普)提出的贸易保护及两岸关系紧绷将是2017年两个最大的挑战。

“第一季受川普贸易保护与英国脱欧谈判冲击，(台股)盘呈弱势；在欧美不确定因素过后指数可望攀升，在第二季攻抵万点。”永丰金称。

永丰金认为，2017年台股企业获利预估成长6%，加以资金面有欧、日仍处负利率环境，国际热钱充沛，且台股4%高殖利率对外资极具吸引力，预期台股指数高低点区间将落在8,500-10,000点。

永丰金并坦言，2017全球经济情势复杂严峻，一旦股市因政治风险而回落至8,500点附近，蝴蝶效应将是最佳进场时机。