台湾金融：明年台湾经济成长率估1.72%，央行全年维持利率不变--永丰金控

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月8日 - 台湾中小型金控--永丰金控 周四称，展望2017年，受惠于全球经济缓步复苏，台湾经济成长率估为1.72%，并在通膨展望温和下，央行全年维持政策利率于1.375%不变。
永丰金控今日发布的新闻稿也指出，美国新总统川普(特朗普)提出的贸易保护及两岸关系紧绷将是2017年两个最大的挑战。
“第一季受川普贸易保护与英国脱欧谈判冲击，(台股)盘呈弱势；在欧美不确定因素过后指数可望攀升，在第二季攻抵万点。”永丰金称。
永丰金认为，2017年台股企业获利预估成长6%，加以资金面有欧、日仍处负利率环境，国际热钱充沛，且台股4%高殖利率对外资极具吸引力，预期台股指数高低点区间将落在8,500-10,000点。
永丰金并坦言，2017全球经济情势复杂严峻，一旦股市因政治风险而回落至8,500点附近，蝴蝶效应将是最佳进场时机。
台湾加权股价指数 周四收升1.21%至9,375.86点，创近一个半月高位。分析师称，昨晚美股再创新高，带动亚股今日上扬，且台湾11月出口表现好于预期，提振指数带量跳空上扬。 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。