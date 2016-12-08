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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 17:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆：看涨周期依然完好，但偏向中性

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* 美元/日圆持续受到一目均衡转换线的支撑

* 转换线切入位目前在113.09，新的买单设在113.15

* 虽然看涨周期依然完好，但与11月多数时候相比更偏中性

* 转换线平直，凸显横盘震荡走势

* 一目均衡图表：reut.rs/2gYvmae

(完)

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(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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