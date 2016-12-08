欧洲个股：瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔结束香港业务

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月8日 - 瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔(Edmond de Rothschild) 周四发布声明指出，正在结束香港业务，证实了路透此前的报导。
这家总部位于日内瓦的银行暨基金管理机构，将通过瑞士总部负责日本与韩国的营运；该公司6月底止管理资产规模为1,670亿瑞郎(1,650亿美元)。
该行在电子邮件声明中表示，“这同时也体现公司的整体策略，为国际客户从欧洲市场提供最佳的资产管理及私人银行专业服务。”(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。