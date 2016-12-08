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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 17:05 BJT

欧洲个股：瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔结束香港业务

路透香港12月8日 - 瑞士私人银行爱德蒙得洛希尔(Edmond de Rothschild) 周四发布声明指出，正在结束香港业务，证实了路透此前的报导。

这家总部位于日内瓦的银行暨基金管理机构，将通过瑞士总部负责日本与韩国的营运；该公司6月底止管理资产规模为1,670亿瑞郎(1,650亿美元)。

该行在电子邮件声明中表示，“这同时也体现公司的整体策略，为国际客户从欧洲市场提供最佳的资产管理及私人银行专业服务。”(完)

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