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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 17:26 BJT

《全球汇市》新西兰元跳升，ECB会议前欧元走坚

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0794  1.0751  +0.40  -0.61  1.0860
    美元/日圆            113.54  113.75  -0.18  -5.62  120.30
    欧元/日圆         122.54  122.28  +0.21  -6.08  130.47
    美元/瑞郎            1.0051  1.0072  -0.21  +0.33  1.0018
    英镑/美元            1.2686  1.2620  +0.52 -13.92  1.4738
    美元/加元            1.3216  1.3228  -0.09  -4.50  1.3839
    美元/离岸人民币         6.8876  6.8955  -0.11  +4.87  6.5680
    澳元/美元            0.7496  0.7479  +0.23  +3.04  0.7275
    新西兰元/美元        0.7207  0.7163  +0.61  +5.60  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0848  1.0830  +0.17  -0.35  1.0886
    欧元/英镑         0.8505  0.8526  -0.25 +15.45  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7687  9.7518  +0.17  +6.52  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3497  8.3626  -0.15  -5.54  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/张明钧/刘秀红；审校 李春喜/高琦/艾茂林)

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