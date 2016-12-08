版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 17:36 BJT

企业并购：台湾金管会附条件核准和展投资取得苏黎世产险99.73%股权申请案

路透台北12月8日 - 台湾金管会周四称，附条件核准台湾上市公司和泰汽车 百分百转投资的和展投资申请取得苏黎世保险 在台子公司苏黎世产物保险99.73%股权，成交金额最高约为69亿台币。

一位金管会不愿具名官员并指出，和展投资须于文到60日内完成金管会所列许可条件，主要包括和泰汽车须将长期经营苏黎世产险的承诺交附股东会通过。

金管会经审核和展投资在维护苏黎世产险保户及员工权益、资金来源、经营团队专业能力、长期经营承诺及财务能力等事项，尚符相关规定。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐