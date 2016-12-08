企业并购：台湾金管会附条件核准和展投资取得苏黎世产险99.73%股权申请案

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月8日 - 台湾金管会周四称，附条件核准台湾上市公司和泰汽车 百分百转投资的和展投资申请取得苏黎世保险 在台子公司苏黎世产物保险99.73%股权，成交金额最高约为69亿台币。
一位金管会不愿具名官员并指出，和展投资须于文到60日内完成金管会所列许可条件，主要包括和泰汽车须将长期经营苏黎世产险的承诺交附股东会通过。
金管会经审核和展投资在维护苏黎世产险保户及员工权益、资金来源、经营团队专业能力、长期经营承诺及财务能力等事项，尚符相关规定。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。