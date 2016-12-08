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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 17:37 BJT

中国新债：新疆下周四将发行12.3亿元专项地方债，期限五年和10年

路透北京12月8日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周四公告，将于下周四(15日)招标发
行总额12.3亿元人民币的专项地方债，期限含五年和10年。
    
    上述债券为新疆今年第五批专项地方债，全部为新增债券。中债资信评估有限责任公司
对债券信用评级为AAA。
 
    具体发行规模和招标时间如下：       
    类别        期限     规模(亿元         招标时间           发行期
                             )                               
  专项债券      五年           6.2  12月15日上午09:30-10:10  12月16日
                10年           6.1                                    
                总计          12.3                                    
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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