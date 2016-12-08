路透基点：对九仓电讯杠杆收购融资案获得超额承贷--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，13家银行参加一笔48.51亿港元(6.26亿美元)的融资案，以支持对九龙仓集团电信业务的95亿港元杠杆收购。
此项贷款获得台湾、中国和日本银行业者的超额承贷，并成为2012年以来最大一笔发起方牵头的收购融资案。
渣打、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦银行为原始牵头行兼簿记行，渣打银行也是协调行。中国民生银行、台新国际商业银行后来加入担任牵头行兼簿记行。牵头行兼簿记行在11月4日先行提供融资，并购在11月9日结束。
发起方MBK Partners和TPG Asia作为财团内的对等合作伙伴，参与共同收购九仓电讯有限公司(Wharf T&T Ltd)全数股权。
Green Energy Cayman Corp是一家特殊目的公司，既为借款方，亦是收购实体。
这笔优先贷款是由44.46亿港元五年期分期偿还的定期贷款，及4.05亿港元循环贷款所组成。定期贷款将为收购对价及相关费用提供部分资金，并为九仓电讯的现有债务提供再融资。循环贷款部分将用以满足九仓电讯的运营资本需求。
优先贷款支付的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限为四年半。在一般银团阶段，受邀参贷银行最高获得360个基点的综合收益，前端费为157.5个基点。
基于截至6月30日的最近12个月九仓电讯未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约8.08亿港元，优先贷款定期部分(不含循环贷款)的杠杆比率为5.5倍左右。循环贷款的杠杆比率为0.5倍，从属债务(subordinated debt)杠杆比率为1倍。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。