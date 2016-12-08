路透基点：对九仓电讯杠杆收购融资案获得超额承贷--TRLPC

路透香港12月8日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，13家银行参加一笔48.51亿港元(6.26亿美元)的融资案，以支持对九龙仓集团电信业务的95亿港元杠杆收购。

此项贷款获得台湾、中国和日本银行业者的超额承贷，并成为2012年以来最大一笔发起方牵头的收购融资案。

渣打、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦银行为原始牵头行兼簿记行，渣打银行也是协调行。中国民生银行、台新国际商业银行后来加入担任牵头行兼簿记行。牵头行兼簿记行在11月4日先行提供融资，并购在11月9日结束。

发起方MBK Partners和TPG Asia作为财团内的对等合作伙伴，参与共同收购九仓电讯有限公司(Wharf T&T Ltd)全数股权。

Green Energy Cayman Corp是一家特殊目的公司，既为借款方，亦是收购实体。

这笔优先贷款是由44.46亿港元五年期分期偿还的定期贷款，及4.05亿港元循环贷款所组成。定期贷款将为收购对价及相关费用提供部分资金，并为九仓电讯的现有债务提供再融资。循环贷款部分将用以满足九仓电讯的运营资本需求。

优先贷款支付的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码325个基点，平均期限为四年半。在一般银团阶段，受邀参贷银行最高获得360个基点的综合收益，前端费为157.5个基点。

基于截至6月30日的最近12个月九仓电讯未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约8.08亿港元，优先贷款定期部分(不含循环贷款)的杠杆比率为5.5倍左右。循环贷款的杠杆比率为0.5倍，从属债务(subordinated debt)杠杆比率为1倍。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)