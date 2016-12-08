更新版 1-台湾货币市场：拆款利率稳在高位，资金情势见改善但心态保守

* 多家公股银行可拆出，资金较为宽松 * 美元短缺，SWAP利率走扬令成本垫高 * 短票与RP需求均以月内为主 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月8日 - 台湾银行间短率周四稳在高位。市场人士表示，今日市场资金较为宽松，多家大型公 股银行均可拆出，惟此前连续上扬两天的拆款利率则不见下滑。 他们指出，由于有银行的美元部位是用换汇交易(SWAP)取得，近期市场美元较缺令换汇交易成本垫高，冻 结了更多可运用的资金。再加上年底银行操作心态保守，利率易上难下。 〞市场每天都不一样，一下就猪羊变色，我周一还是大爷耶。〞一票券商资调人员说。 另一大型公股银行交易主管则称，今日资金情势较上日改善，拆款利率大致相同，还是有些银行有拆入需 求，至于票券商的资金缺口还不大。 本地时间 17:44 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.752 31.902 台湾加权股价指数<.TWII 9,375.86 9,263.89 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.200% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.178-0.450% 0.178-0.450% --两周拆款利率区间 0.182-0.450% 0.190-0.500% **月内票需求较高** 短票方面，票券商交易员称，今天资金较为宽松，银行对月内短票需求高，但对跨年偏向保守。票券商则 对跨年资金需求殷切，能卖就先卖。 一大型票券商交易主管表示，市场资金足够，只是分配不均。目前银行买票的心态就是认为新年利率走势 有向上机会，因此落点多集中在月内。 〞银行希望保有现金，年底就不用求别人，但票券商是能跨年就跨。〞他说。 今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%，区间为0.27-0.58%，成交量40.17亿台 币；前日加权平均利率为0.540%，利率区间在0.27-0.60%，成交金额52.87亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.532%，区间0.29-0.60%，成交金额在18.29亿台币；前日加权 平均利率在0.527%，区间0.35-0.57%，成交金额为41.09亿台币。 台湾央行周四发行1,102.2亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,146.2亿台币，发行余额减44亿台币。 周五到期定存单金额为1,804亿。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为795亿台币，累计超额准备为2,866亿台币、加计前期1%的 超额准备为4,369亿台币。 **主要区间不易下调** 债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，今日资金偏向宽松，虽然券商有意拉低利率，不过银行、投信 年底态度偏向保守，这也使得11月以来偏高利率的成交虽减少，但主要交易区间下调不易。 他们表示，市场资金分配略不均，昨日傍晚有大型寿险赎回货币型基金，令部分投信今日承做需求降低， 但整体仍偏向宽松，月内资金取得容易。 〞特别高的利率是有减少，但可维持几天不知道。〞一大型证券商交易员说。 交易员也称，目前市场利率报价虽已较11月略见改善，但想将交易区间向下带不容易，预料近日也将维持 此一水准。 今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.32-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.40-0 .45%。 大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债附买回利率落在0. 32-0.40%；跨年公债参考利率在0.33-0.40%；公司债利率区间在0.40-0.45%。(完) (审校 曾祥进)