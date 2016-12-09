台湾债市：10年券殖利率连二日收升，短多忧美升息尾盘获利了结

* 105/11期殖利率连二日收升 * 美债电子盘殖利率弹升，短多获利了结 * 市场观望气氛浓，交投极冷成交量急冻 * 下周一105/11殖利率区间料在1.08-1.15% 路透台北12月9日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周五收升；交易员 称，受美债电子盘殖利率弹高，且忧心下周美国联准会升息等不确定因素影响，引发短线多 单出场，尾盘殖利率大弹，惟交投极冷，成交量明显萎缩。 他们表示，未来不确定因素充斥，除了下周FED开会外，接下来还有台湾财政部将公布 发债计划，及央行月底开会，短多担心美债殖利率恐进一步弹升，尾盘获利了结。 路透本周对超过120名分析师进行的调查显示，他们都认为美联储将在12月13-14日的会 议上升息至0.50-0.75%。受访者中包括来自全部23家初级交易商的分析师。 〞短多出场，量不大啦，买方还是银行，应该是得标的银行继续吃，自己的小孩自己 顾嘛。〞一大型商银交易员说。 一大型证券商交易员即称，随美债电子盘殖利率弹高，且越接近美国升息殖利率逐步垫 高，部分得标的银行尾盘趁着目前还是小赚之际，暂时退场观望。 他表示，虽然只有小赚，但总不能因为不够肥就不宰了它，因为不是每天都有肥肉可以 吃，且考量升息前美债殖利率不排除再弹升等因素，促使短线多单先行退场，先把钱空出来 ，为下波找寻进场机会预做准备。 交易员预估，下周一10年105/11期公债交易区间料在1.08-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +6.12 1.1300 1.1150-1.1358% 12.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1300% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)