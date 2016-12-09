台湾债市：10年券殖利率早盘随美债弹升，观望气氛极浓成交量急冻

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月9日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周五早盘随美债弹升；惟交易员称，临近周末且下周美联储(FED)将开会，市场静待下周会议结果致交投极冷，开盘1时15分均零成交，之后亦仅成交1亿台币。
他们表示，昨天殖利率下去时空单已不得不回补，且早盘市场没有特殊讯息，大家都退场观望，让台债早盘几乎开不出来，成交量亦随之呈急冻现象，料在美联储开会前，交投都会很冷。
〞大家退场观望，等待下礼拜美国FED的动作。〞一大型商银交易员说。
一大型银行交易员即指出，目前市场气氛就像去电影院看电影，虽然片子很好看但电影院好像发生火灾，出场的人比进场的人多，这个时候当然是赶先逃命；对交易员而言也一样，在看不清楚情况之际，先出场把钱保住，等待情势明朗再进场也不晚。
美国指标10年期公债 周四收益率上涨逾4个基点，至2.393%，从2.427%的盘中高位回落。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.08-1.12%。
本地时间10:58时，台股加权指数 涨0.07%；10年券105/11期殖利率升4.67基点报1.1155%，成交1.0亿台币。
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--《焦点》目前仅有五个非OPEC产油国同意出席周六扩大减产的会谈 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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