台湾债市：10年券殖利率早盘随美债弹升，观望气氛极浓成交量急冻

他们表示，昨天殖利率下去时空单已不得不回补，且早盘市场没有特殊讯息，大家都退场观望，让台债早盘几乎开不出来，成交量亦随之呈急冻现象，料在美联储开会前，交投都会很冷。

一大型银行交易员即指出，目前市场气氛就像去电影院看电影，虽然片子很好看但电影院好像发生火灾，出场的人比进场的人多，这个时候当然是赶先逃命；对交易员而言也一样，在看不清楚情况之际，先出场把钱保住，等待情势明朗再进场也不晚。