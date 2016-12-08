路透调查：南非经济增幅2017年料略加速至1.1%，但仍显疲弱

* 南非经济增幅明年料在1.1%

* 2017年利率料仍为7%

路透约翰内斯堡12月8日 - 路透一项调查显示，随着大宗商品价格上涨及历史性旱情减轻，南非经济明年将加速，但仍缺乏投资者信心这一推动经济更快增长的必要条件。

周四公布的这项调查是在过去三天进行的。预估中值为南非经济增幅将从今年的0.4%升至1.1%，与上个月调查的预估中值一致。

法国巴黎银行分析师Jeffrey Schultz在一份报告中称，预计南非经济增长明年会加速，但国内固定投资总额趋势仍令人担忧。

这类投资通常是资本支出，例如为未来的生产购买新机器等。私营部门占到国内固定投资总额对国内生产总值(GDP)贡献率的近三分之二。

“政策缺乏一致性，而且政治环境越来越不确定，会继续打压国内企业有效投资本国经济的意愿和能力，”Schultz称。

不过Schultz预计经济增长还是会加速，主要受农业状况改善及大宗商品价格上涨提振。南非所遭遇有史以来最严重旱情现已缓解。

南非明年料将从通胀放缓中受益，因为这样央行就拥有了明年将利率维持在7%不动的空间。