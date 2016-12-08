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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 18:59 BJT

东南亚股市：多数上涨，菲律宾股市涨幅超过2%

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   355.92     2.85   +0.81   +6.94   332.82
    新加坡                     2958.86    -0.98   -0.03   +2.64  2882.73
    马来西亚                  1643.75    11.28   +0.69   -2.88  1692.51
    泰国                      1525.41     4.88   +0.32  +18.43  1288.02
    印尼                      5303.73    38.37   +0.73  +15.47  4593.01
    菲律宾                     7022.38   155.57   +2.27   +1.01  6952.08
    越南                        658.89     5.36   +0.82  +13.79   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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