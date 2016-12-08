重温稿-中港个股：工行拟出资120亿元设立工银资产管理公司，专司债转股业务

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透北京12月8日 - 以市值计中国最大银行--工商银行 周四发布公告称，该行拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。
公告称，工银资产管理有限公司拟作为工行专司债转股的实施机构，统筹负责全集团债转股业务的开展。工银资产管理有限公司拟开展债转股所需的债权收购、债权转股权、资产处置、债转股相关资产管理等业务，最终经营范围将以监管部门审批为准。
“预期可为本行带来合理回报，促进本行传统业务升级，拓展本行业务创新手段，提升本行综合化金融服务能力，并进一步整合集团资源，推动相关领域业务的专业化运营。本次投资既有利于积极稳妥降低企业杠杆率，也符合本行发展多元化金融服务的战略方向。”公告称。
公告显示，工银资产管理有限公司注册资本拟为120亿元，出资金额占工银资产管理有限公司注册资本的100%；注册地为北京，拟作为工行所属一级全资子公司运营管理。本次投资尚需取得有关监管部门的批准。
农业银行 在11月底时公告，拟出资100亿元在北京投资设立全资子公司--农银资产管理有限公司，该公司拟专司债转股业务；建设银行 相关业务人亦在当日对路透表示，债转股子公司正在推进过程中。
中国五大银行或均将申请成立专门经营债转股的子公司，以实现交叉持股。分析人士称，此举可使债转股收益内化在银行体系，激发其参与债转股的积极性，不良债转股的步伐将加快。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。