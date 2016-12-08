全球经济：10月OECD领先指标显示主要发达经济体增长动能加强

路透巴黎12月8日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周四公布的月度领先 指标显示，主要发达经济体的增长动能加强，而中国的经济增长预计也会 加快。 OECD表示，10月该组织编制的35个成员国领先指标连续第三个月持平 于99.8，稍低于长期均值100。 指标显示，美国、加拿大、德国和法国的经济增长有动能加快的迹象 。 “在英国，也有短期内有改善的迹象，不过最终与欧盟达成协议的性 质还存在不确定性，”OECD称。 6月 7月 8月 9月 10月 OECD地区 99.7 99.7 99.8 99.8 99.8 欧元区 100.2 100.2 100.2 100.3 100.3 亚洲主要五国* 99.3 99.4 99.5 99.7 99.8 主要七国 99.5 99.5 99.5 99.6 99.7 加拿大 99.7 99.8 99.9 100.0 100.1 法国 100.3 100.3 100.4 100.4 100.5 日本 99.6 99.6 99.6 99.7 99.7 德国 99.8 99.9 99.9 100.0 100.2 意大利 100.4 100.3 100.2 100.2 100.1 英国 99.3 99.4 99.5 99.6 99.8 美国 99.1 99.1 99.1 99.2 99.3 巴西 99.6 100.2 100.7 101.1 101.5 中国 98.6 98.7 98.8 99.0 99.2 印度 100.3 100.5 100.7 100.9 101.1 俄罗斯 99.6 99.9 100.1 100.3 100.6 * 中国、印度、印尼、日本和韩国 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)