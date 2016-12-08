国际油市：亚洲燃料油跨月价差稍稍下跌，但基本面仍然强劲

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月8日 - 亚洲燃料油跨月价差周四稍稍下跌，不过交易员表示，鉴于合规格燃料油供给紧张而需求坚挺，市场基本面保持偏多。
“相比于过去几天价差有点走弱，不过(交易)数量相对较低，”一位在新加坡的燃料油交易员说，指出市场供需基本面强劲。
截至新加坡当地时间1800，380-cst燃料油1月/2月跨月价差下跌0.20美元至每吨2.05美元。
2月/3月380-cst燃料油跨月价差报每吨升水1.15美元，比前一日低0.10美元。
与此同时新加坡陆上燃料油库存连续第三周下降，12月7日止当周下降11.6万桶至2,221万桶。
尽管自11月初以来套利窗口一直打开，但交易员表示西方渣油燃料油供给吃紧，助推了新加坡燃料油库存的下降。后者的库存现在处在一个月低点。
交易员表示，部分燃料油港口的拥堵对上周的库存水平构成了压力，因船舶不得不等待卸货。
新加坡现货市场上有四笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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