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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 19:45 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差稍稍下跌，但基本面仍然强劲

路透新加坡12月8日 - 亚洲燃料油跨月价差周四稍稍下跌，不过交易员表示，鉴于合规格燃料油供给紧张而需求坚挺，市场基本面保持偏多。

“相比于过去几天价差有点走弱，不过(交易)数量相对较低，”一位在新加坡的燃料油交易员说，指出市场供需基本面强劲。

截至新加坡当地时间1800，380-cst燃料油1月/2月跨月价差下跌0.20美元至每吨2.05美元。

2月/3月380-cst燃料油跨月价差报每吨升水1.15美元，比前一日低0.10美元。

与此同时新加坡陆上燃料油库存连续第三周下降，12月7日止当周下降11.6万桶至2,221万桶。

尽管自11月初以来套利窗口一直打开，但交易员表示西方渣油燃料油供给吃紧，助推了新加坡燃料油库存的下降。后者的库存现在处在一个月低点。

交易员表示，部分燃料油港口的拥堵对上周的库存水平构成了压力，因船舶不得不等待卸货。

新加坡现货市场上有四笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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