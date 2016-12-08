国际油市：亚洲柴油价差小升，共有27艘船货易手

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月8日 - 亚洲柴油价差周四在一波交易的带动下小升，贸易消息人士称有27艘船货换手。
永顺油品是这27艘船货的主要卖家，之前在9月中旬至11月中间该公司是主要的柴油买家。
交易员表示，该公司一直在船上和陆上的油罐中储油，可能是在抓原油价格上涨的机会并伺机获利。
行业消息人士称，越南的Petrolimex以每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格买入三艘1月份的船货，每艘为3.5万吨。
其中一位消息人士称，这些船货从新加坡、马来西亚、或泰国装船，并且是由东盟各国海关签署的“D表”项下买入的，这是意在证明油品的原产地。
消息人士称，上述价格低于Petrolimex为12月船货支付的每桶0.05--0.10美元的升水。
交易员表示，台塑石化以每桶较新加坡报价升水0.32美元的价格，出售两艘各30万桶、船期为1月16-20日的含硫10ppm柴油，买家分别为BP和永顺油品。
交易员表示，这几乎是稍早其卖出的12月末船货所获升水的近一半水平。
行业消息人士称，台湾中油公司以较新加坡报价小幅升水的价格，买入一艘1月航煤船货。
现货市场上有27笔柴油交易达成，未有航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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