南非汇市：兰特下跌1.5%，因欧洲央行微调刺激计划

路透约翰内斯堡12月8日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾2%，此前南非经济数据疲弱，以及欧洲央行公布微调刺激计划，拖累兰特下跌。

在1530 GMT，兰特兑美元 下滑1.5%，至13.6750兰特，在降至三周最低后小幅反弹，因欧洲央行公布货币政策引发风险厌恶情绪，空头卖家锁定利润。

“当欧洲央行称将减少刺激计划，兰特受到打压，”Rand Merchant Bank固定收益分析师Michelle Wohlberg说。

欧洲央行周四公布，将月度购债规模从当前的800亿欧元降至600亿欧元，导致新兴市场货币全面下跌。

兰特人气受疲弱的矿业和制造业数据所拖累。南非统计局表示，10月制造业产出同比下降2.7%，矿业产出下跌2.9%。