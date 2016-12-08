南非汇市：兰特下跌1.5%，因欧洲央行微调刺激计划

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透约翰内斯堡12月8日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾2%，此前南非经济数据疲弱，以及欧洲央行公布微调刺激计划，拖累兰特下跌。
在1530 GMT，兰特兑美元 下滑1.5%，至13.6750兰特，在降至三周最低后小幅反弹，因欧洲央行公布货币政策引发风险厌恶情绪，空头卖家锁定利润。
“当欧洲央行称将减少刺激计划，兰特受到打压，”Rand Merchant Bank固定收益分析师Michelle Wohlberg说。
欧洲央行周四公布，将月度购债规模从当前的800亿欧元降至600亿欧元，导致新兴市场货币全面下跌。
兰特人气受疲弱的矿业和制造业数据所拖累。南非统计局表示，10月制造业产出同比下降2.7%，矿业产出下跌2.9%。
过去三日进行的路透调查显示，分析师预计，明年南非经济成长率为1.1%，今年成长率为0.4%。 (完)
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