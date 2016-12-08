欧元债市：长债遭抛售，此前欧洲央行调整购债计划

路透伦敦12月8日 - 欧元区长期公债收益率周四大幅上升，此前欧洲央行延长购债计划，但下调月度购债规模，且引入措施，令更多短债符合购债条款。

欧洲央行称，购债计划的实施期限从原定的3月31日延长至明年底，但从明年4月起将月度购债规模从当前的800亿欧元降至600亿欧元。

许多市场人士原本预计欧洲央行将延长购债六个月，但维持月度购债规模在800亿欧元。

“欧洲央行所公布的举措，正是市场最担心的，它已成为事实，”德国商业银行策略师David Schnautz说，“尽管欧洲央行延长购债计划的时间比预期长，但关键点在于月度购债从800亿欧元降至600亿。”

欧洲央行也扩大符合购债计划条款的债券范围，央行称，将买入收益率低于存款利率负0.4%的债券。

“这做法对短债有利，但对长债不利，”Schnautz说。

德国30年期公债 收益率上升13个基点，至1月来最高的1.145%。两年期德债 收益率下跌6个基点，至负0.74%。两者利差走宽至逾一年来最宽的187个基点。

欧元区指标10年期德债收益率升3个基点，至0.38%。

葡萄牙10年期公债 收益率急升25个基点，至3.80%。欧洲央行可购买的葡葡牙公债已接近上限。

“欧洲央行延长购债九个月是明智的做法，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet说，“透过以600亿欧元月度购债速度延长购债计划九个月，德拉吉使市场更加难以推测欧洲央行会在2018年上半年结束量化宽松。”

德拉吉在记者会上表示，欧洲央行决策者在这次政策会议上没有讨论过逐步缩减购债计划。

“即使欧洲央行公布缩减资产购债计划，但央行明确指出，在必要时可增加购债步伐：这样做，可合理地对冲政治风险、金融状况收紧以及其它对欧元区经济带来的负面冲击。”Fidelity分析师Anna Stupnytska说。