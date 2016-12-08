纽约期市：ICE期棉升至一周高位，因出口销售强劲

路透12月8日 - 期棉周四升至约一周高位，受美国出口销售数据强劲支撑，但美元上涨限制期棉的升幅。

法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot说，“我们看到市场的即时反应，当数据公布后，棉价攀升。”

随着交易日展开，棉价的涨势减弱，因美元走坚，Crivorot说。

美国农业部出口数据显示，截至12月1日该周，陆地棉净销售40.52万包，之前一周为20.23万包。

美国农业部的全球农作物供需预估报告将在周五出炉。

洲际交易所(ICE)3月期棉合约 收高0.37美分，或0.52%，报每磅71.42美分。交易区间为70.9美分至71.95美分，后者为12月1日来最高。

期货市场总成交量增加4,992口，至20,794口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少772口，至250,285口。

美元指数上涨0.92%，汤森路透核心商品指数 上升0.31%。(完)

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