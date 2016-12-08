《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 92.31 +1.24 +1.36 2663795 京东 26.97 -0.01 -0.04 8041678 新浪 72.34 +0.92 +1.29 1081155 搜狐 36.02 +0.76 +2.16 287377 网易 225.21 +2.05 +0.92 927356 百度 167.75 -1.58 -0.93 1903062 台湾 台湾积体电路 30.04 +0.11 +0.37 1268500 联电 1.85 +0.02 +1.09 244221 日月光 5.38 -0.05 -0.92 155549 硅品精密 7.52 -0.05 -0.66 145751 和信超媒体 2.60 -0.04 -1.53 18912 友达 3.68 +0.00 +0.00 488601 中华电信 33.04 -0.55 -1.64 88551 台湾国际航电 51.56 -0.10 -0.19 1123990 香港 中国移动 54.41 -0.68 -1.23 150148 中国联通 12.25 +0.09 +0.74 87505 中国电信 48.75 +0.33 +0.68 8963 中芯国际 5.99 -0.54 -8.27 123336 电讯盈科 5.95 +0.16 +2.76 2363 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。