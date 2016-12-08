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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          92.31    +1.24    +1.36   2663795
    京东                26.97    -0.01    -0.04   8041678
    新浪              72.34    +0.92    +1.29   1081155
    搜狐              36.02    +0.76    +2.16    287377
    网易             225.21    +2.05    +0.92    927356
    百度             167.75    -1.58    -0.93   1903062
    
    台湾
    台湾积体电路       30.04    +0.11    +0.37   1268500
    联电                1.85    +0.02    +1.09    244221
    日月光              5.38    -0.05    -0.92    155549
    硅品精密           7.52    -0.05    -0.66    145751
    和信超媒体         2.60    -0.04    -1.53     18912
    友达                3.68    +0.00    +0.00    488601
    中华电信           33.04    -0.55    -1.64     88551
    台湾国际航电      51.56    -0.10    -0.19   1123990
    
    香港
    中国移动           54.41    -0.68    -1.23    150148
    中国联通           12.25    +0.09    +0.74     87505
    中国电信           48.75    +0.33    +0.68      8963
    中芯国际            5.99    -0.54    -8.27    123336
    电讯盈科         5.95    +0.16    +2.76      2363
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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