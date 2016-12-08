金砖国家：12月8日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月8日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.35%，报879.32点。
中国股市：沪综指小幅收跌，市场观望气氛仍浓盘中热点分化明显
中国汇市：人民币缩量微收升，市场关注欧央行政策会议对美指影响
香港股市：连续第三日上涨，中国外储疑虑限制涨势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.2%，报60,676.567点。
巴西汇市：欧洲央行承诺延长刺激计划，但削减月度资产购买规模，之后巴西雷亚尔回吐涨幅。雷亚尔兑美元 收报3.3824/30，上日收报3.4032/41。
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南非股市：创下近三个月来最大单日涨幅，Steinhoff International 连续第二日上涨，此前该零售商公布季度营业利润上升。指标Top-40指数 收盘上涨2.25%，报43,891.07点；大盘综合指数 收盘上涨2.16%，报50,543.44点。
南非汇市：兰特下跌1.5%，因欧洲央行微调刺激计划
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印度股市：继上日下跌后反弹，因投资者预期欧洲央行会延长资产购买计划。BSE指数 收盘上涨1.74%，报26,694.28点；NSE指数 收盘上涨1.79%，报8,246.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.35，上日收报67.63。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.87%，报1,097.39点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.93%，报575.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报63.28；卢布兑欧元 升值1.35%，报67.155。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。