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市场报道 | 2016年 12月 9日 星期五 06:19 BJT

全球贵金属：12月8日SPDR黄金持仓下降0.34%，或2.96吨

路透12月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降0.34%至860.71吨，周三为863.67吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从27,767,881.19盎司降至27,672,565.61盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)

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