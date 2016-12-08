全球贵金属：12月8日SPDR黄金持仓下降0.34%，或2.96吨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降0.34%至860.71吨，周三为863.67吨。
以盎司计算，黄金持仓量 从27,767,881.19盎司降至27,672,565.61盎司。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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