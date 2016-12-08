加拿大股市：再度刷新19个月高点，金融股上扬

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月8日 - 加拿大指标股指周四再度刷新19个月高点，因金融股随着债券收益率上涨而推升大盘。欧洲央行的货币政策决议激励了债券收益率攀升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高57.45点或0.38%，至15,295.20点，为2015年5月以来最高。
“市场再次出现看好通胀将再度兴起的情绪，”Richardson GMP旗下StennerZohny Investment Partners的资产配置经理Youssef Zohny说。
S&P/TSX综合指数在1月触及三年低点后已劲扬32%，今年涨幅超过17%。不过，最近这波涨势可能很容易就出现修正。
金融股随着债券收益率走高而上涨1%，此前，欧洲央行称将从4月起放缓刺激计划。
债券收益率上升将使保险公司债务价值得以降低，并且增加银行业净息差。
S&P/TSX综合指数的10大类股中有四类收低，材料类股下跌0.2%，因美元上涨令基本金属和贵金属价格承压。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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