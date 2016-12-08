加拿大股市：再度刷新19个月高点，金融股上扬

路透多伦多12月8日 - 加拿大指标股指周四再度刷新19个月高点，因金融股随着债券收益率上涨而推升大盘。欧洲央行的货币政策决议激励了债券收益率攀升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高57.45点或0.38%，至15,295.20点，为2015年5月以来最高。

“市场再次出现看好通胀将再度兴起的情绪，”Richardson GMP旗下StennerZohny Investment Partners的资产配置经理Youssef Zohny说。

S&P/TSX综合指数在1月触及三年低点后已劲扬32%，今年涨幅超过17%。不过，最近这波涨势可能很容易就出现修正。

金融股随着债券收益率走高而上涨1%，此前，欧洲央行称将从4月起放缓刺激计划。

债券收益率上升将使保险公司债务价值得以降低，并且增加银行业净息差。