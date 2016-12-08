欧洲经济指标预测--12月9日-12月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月5日当周 12月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.2% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 +1.0% -0.7% 进口(较前月) +0.9% -0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差215 顺差213 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字830 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1% 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.1% +0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差34.8 逆差39.69 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差118 逆差126.9 12月12日当周 12月12日(一) 暂无重要经济数据。 12月13日(二) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 -- -0.8% (经工作日调整，较上年同期) -- +1.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 11月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +4.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +12.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.9% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 12月 正14.0 正13.8 现况指数 正60.0 正58.8 12月14日(三) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 11月 -- 增加9.8 按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 -- 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.8% (较上年同期) +1.0% +1.2% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 正8.9 12月15日(四) 0730 瑞士利率目标区间 第四季 --负1.25-负0.25% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 51.7 服务业PMI -- 51.6 综合PMI -- 51.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.5 54.3 服务业PMI 55.0 55.1 综合PMI -- 55.0 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.8 53.7 服务业PMI 53.8 53.8 综合PMI -- 53.9 0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- +1.9% (较上年同期) -- +7.4% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +2.0% (较上年同期) -- +7.6% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 53.40 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.00 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.90 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 35.50 1200 英国央行利率决定 12月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 12月16日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 0745 法国企业景气指数 12月 -- 103 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.78 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.7 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差265 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.7% 1100 英国CBI总工业订单差值 12月 -- 负3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)