《中国报摘》--中国证券报12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--监管部门针对16个房价上涨过快热点城市的房地产贷款业务“大排查”时限将至，多位地方银监部门人士透露，相关结果正在进行最后汇总，排查过程中发现，理财资金违规进入房地产领域问题较为突出。
* 其他:
--国家发改委农经司司长吴晓表示，下一步将扎实抓好“百千万”试点示范工程，推进农村产业融合发展与新型城镇化相结合，要积极研究设立农村产业融合发展企业债券专项。
--银监会相关部门负责人表示，银监会已批准筹建11家民营银行，其中6家获批开业。截至2016年三季度末，民营银行资产总额1,329.31亿元人民币，各项贷款611.57亿元，各项存款428.20亿元，平均不良贷款率0.54%，拨备覆盖率471.21%。
--年关将近，上市公司重要股东减持动作不断，近期更有接近40家公司大股东发布减持计划，或将掀起套现潮。此外，12月后两周将迎来年内解禁股高峰，首发原始股东解禁股和定增配售机构解禁股占据绝大多数，机构股东退出动力较强。
--深港通开通首周市场整体表现平静，前四个交易日北上资金活跃度明显高于南下资金。统计显示，通过深股通北上的资金主要青睐具有较高增长潜力的消费和科技类股，而通过深市港股通南下的资金则主要布局一些新纳入投资范围的优质AH折价股和香港中小盘股。
--近期餐饮旅游行业国企改革热点频现。分析人士表示，在旅游上市公司中，七成以上具有国资背景，国企改革对相关上市公司市场化水平提升、管理经营效率改善效果明显。同时，PPP模式的旅游投资加速推进资源整合。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李铮; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。