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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:16 BJT

基金产业：美国应税债券基金上周打破连续五周资金流出局面--理柏

路透纽约12月8日 - 理柏周四公布的数据显示，美国应税债券基金在最近一周流入11亿美元，打破连五周流出的局面。

数据指出，尽管美国上月大选过后股市大涨，但美国股票基金及上市交易基金(ETF)仍净流出20亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 郑茵)

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