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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月9日

路透12月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7556
港元 )
    
    美国主要股指周四仍上涨，再创纪录新高，道琼工业指数 收高65.19点，或0.33%，至19,614.81点
，延续自大选以来长达一个月的升势。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              133.190     0.46        6776        10.330      0.48
 中国铝业                            11.570      -0.34       5508        3.589       0.54
 中国移动                            54.410      -1.23       150148      84.396      -0.12
 中国人寿                            14.310      -2.12       127550      22.197      -0.24
 中石油                              71.480      -0.33       14005       5.544       0.61
 中石化                              72.620      0.47        17966       5.632       0.39
 汇丰控股                            42.540      -0.98       2276930     65.985      0.97
 中电信                              48.750      0.68        8963        3.781       0.29
 中国联通                            12.250      0.74        87505       9.501       0.01
 兖州煤业                            7.690       5.78        19223       5.964       -0.60
 华能国际                            25.930      0.39        12477       5.028       0.15
 南方航空                            28.640      -1.17       4908        4.442       0.28
 东方航空                            23.480      -0.93       8362        3.642       0.61
 中芯国际                            5.990       -8.27       123336      0.929       -9.79
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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