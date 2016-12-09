《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7556 港元 ) 美国主要股指周四仍上涨，再创纪录新高，道琼工业指数 收高65.19点，或0.33%，至19,614.81点 ，延续自大选以来长达一个月的升势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 133.190 0.46 6776 10.330 0.48 中国铝业 11.570 -0.34 5508 3.589 0.54 中国移动 54.410 -1.23 150148 84.396 -0.12 中国人寿 14.310 -2.12 127550 22.197 -0.24 中石油 71.480 -0.33 14005 5.544 0.61 中石化 72.620 0.47 17966 5.632 0.39 汇丰控股 42.540 -0.98 2276930 65.985 0.97 中电信 48.750 0.68 8963 3.781 0.29 中国联通 12.250 0.74 87505 9.501 0.01 兖州煤业 7.690 5.78 19223 5.964 -0.60 华能国际 25.930 0.39 12477 5.028 0.15 南方航空 28.640 -1.17 4908 4.442 0.28 东方航空 23.480 -0.93 8362 3.642 0.61 中芯国际 5.990 -8.27 123336 0.929 -9.79 （完） (整理 梁慧仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。