国际油市：沙特阿美1月将对至少一家亚洲炼厂按合约全额供应原油--消息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月9日 - 熟知情况的消息人士周五称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)1月将对至少一家亚洲炼商按合约全额供应原油。
“沙特阿美1月将按合约全额供应原油，”消息人士说道。
沙特欲在石油需求快速增长的地区维持其市场份额，上述举动与其这一策略相吻合，尽管上周石油输出国组织(OPEC)达成协议，沙特承诺减产。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。