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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:38 BJT

国际油市：沙特阿美1月将对至少一家亚洲炼厂按合约全额供应原油--消息

路透新加坡12月9日 - 熟知情况的消息人士周五称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)1月将对至少一家亚洲炼商按合约全额供应原油。

“沙特阿美1月将按合约全额供应原油，”消息人士说道。

沙特欲在石油需求快速增长的地区维持其市场份额，上述举动与其这一策略相吻合，尽管上周石油输出国组织(OPEC)达成协议，沙特承诺减产。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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