《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--提振台股交易量，金管会再提出二招，一是降低高价股交易门槛，如股数分割、直接变更为百股交易或可下单0.1张股票；二是延长台股交易时间，目前都已交券商公会讨论，要找出最可行方式，即可开始推动。
--国泰金 第四季获利淡季不淡，11月税后获利30.9亿台币加计10月已有61.7亿，较以往第四季单月多半在10亿台币以内，明显大跃进，几可确定国泰金第四季获利将创历年同期新高。
*经济日报：
--推动绿能产业，行政院审查通过货物税条例修正案，将延长电动车辆免征货物税期限，从原本明年1月27日到期，延到2021年12月31日，延长约五年，汽机车业及电池等相关产业，都将受惠。
--中信金控 举行股东临时会改选董事，公司派如预期拿下全部七席董事席次，并推举颜文隆续任金控董事长，国乔石油化学董事长吴春台全程参与股东会。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。