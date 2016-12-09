版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月9日

*工商时报：

--提振台股交易量，金管会再提出二招，一是降低高价股交易门槛，如股数分割、直接变更为百股交易或可下单0.1张股票；二是延长台股交易时间，目前都已交券商公会讨论，要找出最可行方式，即可开始推动。

--国泰金 第四季获利淡季不淡，11月税后获利30.9亿台币加计10月已有61.7亿，较以往第四季单月多半在10亿台币以内，明显大跃进，几可确定国泰金第四季获利将创历年同期新高。

*经济日报：

--推动绿能产业，行政院审查通过货物税条例修正案，将延长电动车辆免征货物税期限，从原本明年1月27日到期，延到2021年12月31日，延长约五年，汽机车业及电池等相关产业，都将受惠。

--中信金控 举行股东临时会改选董事，公司派如预期拿下全部七席董事席次，并推举颜文隆续任金控董事长，国乔石油化学董事长吴春台全程参与股东会。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐