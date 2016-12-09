版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:34 BJT

《香港报摘》--经济日报12月9日

**头版头条**

--政府楼市措施加辣后，车位市场炒风炽热交投急增，连银行也开始重视车位按揭业务。其中汇丰银行独立车位按揭息率最低2.15厘，暂时属全港最低。

**其他**

--会德丰 今年售楼收益已逾200亿港元，创历史新高。会德丰地产常务董事黄光耀认为，辣招令成交量缩减属预期之内，楼价短期或有压力，但料明年楼价将有温和增长。

--内房企业新城发展 执行董事陈伟健预计，明年本港地产业将调整，冀届时落实一个项目，亦将开展地产相关金融业务。他并表示，公司明年实现700-750亿元人民币销售目标的难度不大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐