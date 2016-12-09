《香港报摘》--经济日报12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--政府楼市措施加辣后，车位市场炒风炽热交投急增，连银行也开始重视车位按揭业务。其中汇丰银行独立车位按揭息率最低2.15厘，暂时属全港最低。
**其他**
--会德丰 今年售楼收益已逾200亿港元，创历史新高。会德丰地产常务董事黄光耀认为，辣招令成交量缩减属预期之内，楼价短期或有压力，但料明年楼价将有温和增长。
--内房企业新城发展 执行董事陈伟健预计，明年本港地产业将调整，冀届时落实一个项目，亦将开展地产相关金融业务。他并表示，公司明年实现700-750亿元人民币销售目标的难度不大。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。