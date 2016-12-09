企业并购：Time聘请摩根士丹利和美国银行评估收购及合伙兴趣--WSJ

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月8日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，《时代》(Time)和《人物》(People)等杂志的出版商Time Inc ，已聘请摩根士丹利 及美国银行 来协助研究收购或合伙兴趣。
Time周四股价收高8%至17.75美元。在华尔街日报报导后，股价创下逾一年高位17.95美元。
Time一如许多出版商，受到平面广告销售下滑的冲击，因广告商花更多钱在其他媒体刊登广告，且读者也愈来愈往网路靠拢。
华尔街日报周四援引银行业者和投资者的报导称，Meredith Corp 可能是潜在买家。(on.wsj.com/2gGyu84)
Time一发言人士表示，对“这类揣测”置评将违反公司政策。
摩根士丹利不愿置评；另未能立即联系Meredith和美国银行置评。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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