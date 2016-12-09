企业并购：Time聘请摩根士丹利和美国银行评估收购及合伙兴趣--WSJ

路透12月8日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，《时代》(Time)和《人物》(People)等杂志的出版商Time Inc ，已聘请摩根士丹利 及美国银行 来协助研究收购或合伙兴趣。

Time周四股价收高8%至17.75美元。在华尔街日报报导后，股价创下逾一年高位17.95美元。

Time一如许多出版商，受到平面广告销售下滑的冲击，因广告商花更多钱在其他媒体刊登广告，且读者也愈来愈往网路靠拢。

华尔街日报周四援引银行业者和投资者的报导称，Meredith Corp 可能是潜在买家。(on.wsj.com/2gGyu84)

Time一发言人士表示，对“这类揣测”置评将违反公司政策。

摩根士丹利不愿置评；另未能立即联系Meredith和美国银行置评。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)