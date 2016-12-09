《中国报摘》--其他报纸重要消息12月9日

**上海证券报**

--国家外汇管理局有关负责人表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。

**证券时报**

--陕西银监局批复陕国投 变更注册资本的申请，核准陕国投注册资本由15.45亿元人民币变更为30.9亿元。这意味着，继中航信托、渤海信托、国元信托后，踏入30亿元注册资本门槛的信托公司又增一家。

--中原证券首次公开发行(IPO)申请获通过。其正式披露的招股书显示，该公司拟发行不超过7亿股，且不超过本次发行后总股本的17.84%。

--华泰证券资管携手平安银行 完成全市场首单非法人产品--华泰平安合肥1号定向资产管理计划的票据交易,标志着非银机构的非法人产品正式进入票据市场。

--金地集团 11月销售签约额为74亿，今年1至11月累计签约金额已达932.8亿元。若12月份能保持去年同期销售水平，金地集团也将新晋为国内房企“千亿军团”的一员。

**21世纪经济报道**

--发改委等七部门联合印发《加强京冀交界地区规划建设管理的指导意见》。意见要求，建立目标同向、措施一体、互利共赢的跨区域规划建设管控新机制，严格产业准入管理，严控房地产开发建设，强化房地产市场管控，严控人口规模。(完)