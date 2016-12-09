《中国报摘》--其他报纸重要消息12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--国家外汇管理局有关负责人表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。
**证券时报**
--陕西银监局批复陕国投 变更注册资本的申请，核准陕国投注册资本由15.45亿元人民币变更为30.9亿元。这意味着，继中航信托、渤海信托、国元信托后，踏入30亿元注册资本门槛的信托公司又增一家。
--中原证券首次公开发行(IPO)申请获通过。其正式披露的招股书显示，该公司拟发行不超过7亿股，且不超过本次发行后总股本的17.84%。
--华泰证券资管携手平安银行 完成全市场首单非法人产品--华泰平安合肥1号定向资产管理计划的票据交易,标志着非银机构的非法人产品正式进入票据市场。
--金地集团 11月销售签约额为74亿，今年1至11月累计签约金额已达932.8亿元。若12月份能保持去年同期销售水平，金地集团也将新晋为国内房企“千亿军团”的一员。
**21世纪经济报道**
--发改委等七部门联合印发《加强京冀交界地区规划建设管理的指导意见》。意见要求，建立目标同向、措施一体、互利共赢的跨区域规划建设管控新机制，严格产业准入管理，严控房地产开发建设，强化房地产市场管控，严控人口规模。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。