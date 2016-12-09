金石期货：中国期指多空双方持续减持，主力资金以观望为主

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月9日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日跌5.61点，报3470.14点。三大股指期货全天弱势振荡。沪深300期指主力合约IF1612较周三下跌0.8点或0.02%，报3458.60点。四份合约持仓量合计为39640手，比前一交易日增加104手，成交量减少1285手至12119手。主力合约IF1612持仓量减少1472手至2.48万手，成交8869手。近期的振荡调整中，期指总持仓变动不大，场内资金并未出现明显出逃迹象，但成交量较前期有所降低，显示主力资金对后市并不悲观，仍以观望为主。
净持仓方面，中金所公布的IF前20席位净多持仓为488手，较周三略增77手。近期期指虽然陷入调整，但净持仓持续为正，且波动并未明显增加，或暗示市场情绪并未有太大波动。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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