期货日报：大连豆粕期货短线振荡偏多运行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月9日的《期货日报》：
上周，美豆及豆粕在大涨之后持续回调，国内部分买家为锁定丰厚盈利而大幅下调报价，为豆粕市场带来些许利空。然而，目前外盘仍存在炒作动能。本周初，强劲的出口检验量和业界对阿根廷干燥天气的担忧使得美豆期价再度上扬。巴西方面，收获工作将于几周后开始，尽管此前个别地区同样出现干燥天气，市场分析师依然做出2016/2017年度大豆产量创历史新高的预测，之后几个月内的巴西大豆报价值得关注。从国内来看，虽然豆粕库存止跌回升，但整体处于低位，加上油厂榨利较好，远期基差预售不错，基本面仍偏多。
操作上，振荡行情中套利可操作性大于单边,近期豆粕1701与1705合约价差扩大，可继续持有。目前主力合约1705均线呈多头发散排列，短线可逢低试多，关注2900元/吨附近支撑位。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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