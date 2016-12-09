期货日报：大连豆粕期货短线振荡偏多运行

上周，美豆及豆粕在大涨之后持续回调，国内部分买家为锁定丰厚盈利而大幅下调报价，为豆粕市场带来些许利空。然而，目前外盘仍存在炒作动能。本周初，强劲的出口检验量和业界对阿根廷干燥天气的担忧使得美豆期价再度上扬。巴西方面，收获工作将于几周后开始，尽管此前个别地区同样出现干燥天气，市场分析师依然做出2016/2017年度大豆产量创历史新高的预测，之后几个月内的巴西大豆报价值得关注。从国内来看，虽然豆粕库存止跌回升，但整体处于低位，加上油厂榨利较好，远期基差预售不错，基本面仍偏多。