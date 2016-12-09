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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 09:05 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月9日-12月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月9日(五)

北京--中国商务部召开例行发布会，新闻发言人沈丹阳将出席并作新闻发布。(0200)

荷兰马斯特里赫特--马斯特里赫特条约签约25周年会议，发言人包括：欧盟执委会主席贾克、欧洲议会议长舒尔茨和荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆等(0800)。

布鲁塞尔--欧盟各成员国内政部长讨论难民危机。

巴黎--法国财长萨潘和意大利财长帕多安在一场会议中就欧洲增长等问题发表演说（1630)

布鲁塞尔--比利时央行总裁斯麦茨在关于零售银行业务未来的会议上发表主题演讲(0815)。

巴黎--欧洲央行执委科尔出席一场由欧洲开发银行理事会主办的会议(1515)。

开普敦--南非央行总裁甘亚格发表讲话(1000)。

12月10日(六)

北京--2016（第十五届）中国企业领袖年会(至12日)。主题为“主场中国--解码未来商业方案。

北京--2016年能源大转型高层论坛，重点讨论天然气体制革命和技术革命。

12月12日(一)

暂无重要经济事件预告。

12月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会展开为期两天的议息会议。

北京--2016（第十四届）中国企业竞争力年会，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月14日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会宣布利率决定(1900)，主席叶伦将在纽约举行新闻发布会(1930)。　　

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

12月15日(四)

上海--第十三届中国国际金融论坛将召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行利率公布决议和货币政策报告(0900)。

伯恩--瑞士央行货币政策评估。

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

12月16日(五)

夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席夏洛特商会经济前景讨论会(1730)

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说。

挪威孔斯温厄尔--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行管理委员会会议(1200)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 张荻)

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