版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:49 BJT

《全球汇市》美元守住涨幅，ECB延长购债期限但缩减规模后欧元下跌

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0610  1.0615  -0.05  -2.30  1.0860
    美元/日圆            114.22  114.01  +0.18  -5.05  120.30
    欧元/日圆         121.20  121.02  +0.15  -7.11  130.47
    美元/瑞郎            1.0161  1.0159  +0.02  +1.43  1.0018
    英镑/美元            1.2578  1.2584  -0.05 -14.66  1.4738
    美元/加元            1.3196  1.3189  +0.05  -4.65  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9162  6.9105  +0.08  +5.30  6.5680
    澳元/美元            0.7450  0.7459  -0.12  +2.41  0.7275
    新西兰元/美元        0.7172  0.7172  +0.00  +5.08  0.6825
    澳元/日圆         85.100  85.090  +0.01  -2.88  87.620
    新西兰元/日圆     81.910  81.770  +0.17  -0.09  81.980
    英镑/日圆         143.72  143.47  +0.17 -18.90  177.22
    澳元/新西兰元     1.0385  1.0399  -0.13  -2.62  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 杜明霞/王琛/王兴亚/王颖；审校 张涛/王丽鑫/张荻/戴素萍/龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐