长江期货：明年3月前中国棉花供应将过剩，郑棉重心将缓慢下移

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月9日的《期货日报》：
前期新疆地区棉花外运困难，叠加纺织企业补库的预期，棉价维持强势。但近期新疆地区运输瓶颈逐步缓解，内地供应增加，通过对供需格局分析可知，明年3月前国内棉花供应将过剩，棉价或缓慢下行。
通过笔者小范围的调查发现，国内有一部分纺织企业在12月依然有国储棉库存，很多贸易商也还在市场上销售国储棉，说明截至目前国储棉还占消费的较大份额。如按纺织企业补库到明年3月底的用量来计算，今年内地新花需求需满足纺织企业4个月的消费，以60万吨/月的消费计合240万吨。今年棉花总产量为450万吨，扣除新疆地区自留120万吨，尚有330万吨的供应。这意味着到明年3月，市面上有近100万吨的新棉没有卖出，又面临国储棉的强大竞争压力，棉价下行压力较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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