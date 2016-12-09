长江期货：明年3月前中国棉花供应将过剩，郑棉重心将缓慢下移

通过笔者小范围的调查发现，国内有一部分纺织企业在12月依然有国储棉库存，很多贸易商也还在市场上销售国储棉，说明截至目前国储棉还占消费的较大份额。如按纺织企业补库到明年3月底的用量来计算，今年内地新花需求需满足纺织企业4个月的消费，以60万吨/月的消费计合240万吨。今年棉花总产量为450万吨，扣除新疆地区自留120万吨，尚有330万吨的供应。这意味着到明年3月，市面上有近100万吨的新棉没有卖出，又面临国储棉的强大竞争压力，棉价下行压力较大。(完)