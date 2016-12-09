招金期货：黄金中期买入契机或来临

以下内容节选自12月9日的《期货日报》：

7月以来，在美元指数上涨、美国股市走高、风险情绪回归的市场环境下，黄金改变了2016年上半年的上涨势头，而特朗普当选美国总统之后，美联储加息预期更加强烈，美元、美债收益率快速拉涨，黄金市场遭遇抛售潮。然而，在美联储12月加息即将“靴子落地”、国内春节需求增强的背景下，欧美政治、经济的不确定性或再次主导市场，基本面叠加技术面的黄金超卖反弹行情将逐步开启。

技术上，美元处于回落修正阶段，有利于黄金反弹。从多周期指标来看，虽然黄金仍徘徊于4小时级别的下行通道中，然而指标与K线背离明显，金价随时可能变盘；从当周走势看，金价正尝试打开反弹时间窗，在多次测试下方1150—1160美元/盎司区间支撑后，日线底部形态正在形成，而多周期MACD等指标金叉趋向明显，后市反弹概率较大，如果底部确立，后市目标可上看1210—1245美元/盎司。(完)

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