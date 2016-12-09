国泰君安期货：焦炭供应紧张局面缓解，价格上行阻力加大

10月以来，钢厂补库是焦炭价格上行的主因，一是钢厂今年利润较好，需要保障原料供应以维持生产；二是9月之后钢厂的焦炭库存下滑至安全库存以下，南方部分钢厂出现焦炭断料的情况；三是2017年的春节到来较早，钢厂在春节前需要将焦炭库存补足，以防止春节期间出现焦炭短缺。目前，华东钢厂的焦炭库存天数已经补充到11.4天，和2015年同期持平，继续补库意愿下降。12月之后，北方连续雾霾，京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动，河北地区的廊坊、唐山等地钢厂均受到不同程度的限产影响。钢厂开工率下降，焦炭需求进一步下滑。(完)