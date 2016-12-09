国泰君安期货：焦炭供应紧张局面缓解，价格上行阻力加大

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月9日的《期货日报》：
近期黑色系产业链品种大幅波动，市场分歧加剧。焦炭作为之前的领涨品种，价格形态开始走软。我们认为，当前，焦煤供应逐步缓解，焦化厂、钢厂的补库热情下降，加之环保压力下钢厂不断减产，焦炭上行阻力加大。
10月以来，钢厂补库是焦炭价格上行的主因，一是钢厂今年利润较好，需要保障原料供应以维持生产；二是9月之后钢厂的焦炭库存下滑至安全库存以下，南方部分钢厂出现焦炭断料的情况；三是2017年的春节到来较早，钢厂在春节前需要将焦炭库存补足，以防止春节期间出现焦炭短缺。目前，华东钢厂的焦炭库存天数已经补充到11.4天，和2015年同期持平，继续补库意愿下降。12月之后，北方连续雾霾，京津冀及周边地区有60多个城市统一启动预警响应，首次实现了区域高级别、大范围预警应急联动，河北地区的廊坊、唐山等地钢厂均受到不同程度的限产影响。钢厂开工率下降，焦炭需求进一步下滑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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