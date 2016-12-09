瑞达期货：郑糖7,000元/吨关口支撑明显，沪胶探底回升

以下内容节选自12月9日的《期货日报》：

郑糖1705合约上周持续收阴K线调整，不过7000元/吨大整数关口仍形成明显支撑。目前20日均线也同时向上发散，并对期货价格起到支撑作用。KDJ指标目前仍处于偏多区域运行，但指标仍向下发散，此时要注意未来1—2个交易日指标的进一步变化，这非常关键，它决定着后期的转折变化。操作上，日内交易为宜。

沪胶1705合约11月30日一度下破18000元/吨整数关口，并且当日收于跌停板，多头人气一度被打散，但随后的2个交易日，期货价格探底回升，收盘重新站上18000元/吨，说明短期的空头势属于空头陷阱。这从随后几个交易日的持续振荡回升可以得到验证，因此总体价格还处于多头势。

布林通道开口仍向上扩张，期货价格也维持振荡上行格局，多头形态仍然保持，预计后期仍能延续上涨格局。操作上，投资者可背靠18500元/吨短线买多，以18300元/吨为止损位，滚动操作。(完)

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