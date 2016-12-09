瑞达期货：郑糖7,000元/吨关口支撑明显，沪胶探底回升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下内容节选自12月9日的《期货日报》：
郑糖1705合约上周持续收阴K线调整，不过7000元/吨大整数关口仍形成明显支撑。目前20日均线也同时向上发散，并对期货价格起到支撑作用。KDJ指标目前仍处于偏多区域运行，但指标仍向下发散，此时要注意未来1—2个交易日指标的进一步变化，这非常关键，它决定着后期的转折变化。操作上，日内交易为宜。
沪胶1705合约11月30日一度下破18000元/吨整数关口，并且当日收于跌停板，多头人气一度被打散，但随后的2个交易日，期货价格探底回升，收盘重新站上18000元/吨，说明短期的空头势属于空头陷阱。这从随后几个交易日的持续振荡回升可以得到验证，因此总体价格还处于多头势。
布林通道开口仍向上扩张，期货价格也维持振荡上行格局，多头形态仍然保持，预计后期仍能延续上涨格局。操作上，投资者可背靠18500元/吨短线买多，以18300元/吨为止损位，滚动操作。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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