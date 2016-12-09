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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:50 BJT

《香港报摘》--信报12月9日

**头版头条**

--欧洲央行昨天议息后出乎意料宣布，把量化宽松（QE）买债期限延长至明年12月，QE总规模增加至2.28万亿欧元，并强调有需要时可重新提高买债金额或进一步延长QE。欧美股市喜见欧央行延长买债计划而造好，美股三大指数齐破顶；欧罗先升后跌，欧洲长债捱沽。

**其他**

--中国铁路扣件系统供应商河北翼辰（新股编号＂1596＂）今天起招股，招股价介乎3-3.74港元，集资最多约8.39亿港元，本月21日挂牌。

--内地创业板上市公司万福生科 宣布控股权变动，联想控股 将成为万福生科的实际控制人，并计划向后者注资。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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