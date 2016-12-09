《香港报摘》--信报12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--欧洲央行昨天议息后出乎意料宣布，把量化宽松（QE）买债期限延长至明年12月，QE总规模增加至2.28万亿欧元，并强调有需要时可重新提高买债金额或进一步延长QE。欧美股市喜见欧央行延长买债计划而造好，美股三大指数齐破顶；欧罗先升后跌，欧洲长债捱沽。
**其他**
--中国铁路扣件系统供应商河北翼辰（新股编号＂1596＂）今天起招股，招股价介乎3-3.74港元，集资最多约8.39亿港元，本月21日挂牌。
--内地创业板上市公司万福生科 宣布控股权变动，联想控股 将成为万福生科的实际控制人，并计划向后者注资。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。