期货日报：中国油脂期货短期有回调压力，但中期支撑强劲

以下内容节选自12月9日的《期货日报》：

当前全球油脂市场面临方向抉择。11月下旬EPA提高美国生物柴油掺混量，推动国内油脂板块突破前期振荡平台，创出三年来新高。我们认为，在缺乏更多利好消息的情况下，油脂上方空间有限，但下方支撑亦强劲，逢回调可继续做多。

11月国内大豆压榨利润丰厚，月压榨量接近760万吨，创历史同期新高。预计11月豆油消费量在150万吨，是历史第三高位。2016年1月以来，豆油累计消费量为1373万吨，与去年同期大致持平。本年度大部分时间，豆油消费低于去年同期，由于菜油抛储挤占豆油市场份额，随着11月豆油消费放量大增，豆油大有“后发制人”气势。

因国内需求旺盛，豆油库存进一步下滑，截至12月2日，仅为97万吨。12月豆油小包装备货进入高峰，预计豆油消费将继续增加。从近几年数据观察，12月豆油消费量较11月平均增加约20万吨，因此今年12月豆油消费量或达到170万吨的历史新高，而豆油库存有望降至80万吨下方。

目前国内棕榈油库存仅为26万吨，较历史新低23万吨有所增加，但仍处历史极低水平。两广及福建菜油库存近乎垂直下降，截至11月27日，仅为4.6万吨，是近三年同期低位，但由于华东临储菜油抛储，华东菜油库存为22.76万吨，处于近年来同期高位。

综上所述，目前油脂市场多空交织，利空因素稍占上风，短期油脂面临回调压力；中期油脂下方支撑强劲，逢回调可买。(完)

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