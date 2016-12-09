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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 08:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在亚洲市场走势平静，本周持平

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*澳元/美元在20日移动均值0.7445与5日移动均值0.7467之间波动

*亚洲盘初并不急于展开交易

*主要货币受关注，美元兑日圆回落

*澳元表现不及新西兰元，令澳元/新西兰元一直低于1.04

*澳元/美元本周持平，最新报0.7455 (完)

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