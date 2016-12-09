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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 09:03 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

**明报**

--英皇证券 截至9月底年度纯利按年增加22.2%，行政总裁杨玳诗指，贷款业务方面，楼按是公司的重点发展对象，目前楼宇一按及二按贷款，合共占贷款业务的约一至两成，冀将来增加至约25%。

**苹果日报**

--澳门博彩监察协调局预计，明年赌收与今年相若，约2,000亿澳门元，加上推出一系列加强监管措施后，相信行业发展更健康，期望明年博彩毛收入回复升势。

**东方日报**

--德国商业银行亚洲高级经济学家周浩出，近期有太多内地资金流入香港，把香港楼价推得太高，但内地政府出招限制资金外逃、港府亦将住宅物业印花税划一至15%等冀压抑炒风，该行预期未来两年本港楼价明显下滑，惟难以预测跌幅，而资金会转移流入股市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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