《香港报摘》--其他报纸重要消息12月9日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--英皇证券 截至9月底年度纯利按年增加22.2%，行政总裁杨玳诗指，贷款业务方面，楼按是公司的重点发展对象，目前楼宇一按及二按贷款，合共占贷款业务的约一至两成，冀将来增加至约25%。
**苹果日报**
--澳门博彩监察协调局预计，明年赌收与今年相若，约2,000亿澳门元，加上推出一系列加强监管措施后，相信行业发展更健康，期望明年博彩毛收入回复升势。
**东方日报**
--德国商业银行亚洲高级经济学家周浩出，近期有太多内地资金流入香港，把香港楼价推得太高，但内地政府出招限制资金外逃、港府亦将住宅物业印花税划一至15%等冀压抑炒风，该行预期未来两年本港楼价明显下滑，惟难以预测跌幅，而资金会转移流入股市。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。