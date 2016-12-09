国际油市：油价续涨，寄望非OPEC产油国可能减产

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
产油国周六将在维也纳举行会议，了解非OPEC成员国是否会减产，以减轻全球石油供应过剩的局面；油价受供应过剩打压已两年有余。
OPEC已达成协议，2017年上半年减产120万桶/日；该协议提振了原油期货价格，尽管有人质疑削减的产量是否足够多，减产协议能否真正实施。
非OPEC成员国--俄罗斯已释放出准备将日产量减少30万桶的信号，阿塞拜疆周四也表示将携带自己的减产计划参加维也纳会议。 (完)
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产油国官方售价英文原文
(编译 王丽鑫/王琛；审校 李婷仪/郑茵)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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