国际油市：油价续涨，寄望非OPEC产油国可能减产

产油国周六将在维也纳举行会议，了解非OPEC成员国是否会减产，以减轻全球石油供应过剩的局面；油价受供应过剩打压已两年有余。

OPEC已达成协议，2017年上半年减产120万桶/日；该协议提振了原油期货价格，尽管有人质疑削减的产量是否足够多，减产协议能否真正实施。

非OPEC成员国--俄罗斯已释放出准备将日产量减少30万桶的信号，阿塞拜疆周四也表示将携带自己的减产计划参加维也纳会议。 (完)

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