港报财经评论：业绩现拐点，中集望翻身--经济日报12月9日

业绩现拐点，中集望翻身/ 林瑞芬

特朗普气场认真强劲，美股连番上扬，周三晚又创新高，带动港股于周四攀升。港股月内有美股强势托住，走势应该不太差。看道指周綫图，以目前的强势发展，若以箱形突破论，量度升幅约至20000。

港股近月未能随美股造好，美元逞强，人币逞弱，以至中、美债市息率攀升均是主因。美元近周的升幅稍缓，人币跌势略缓，对港股的压力稍减。只是美元后向如何发展，将主导明年港股表现，看看邓普顿新兴市场集团（Templeton Emerging Markets Group）执行董事长、有＂新兴市场教父＂之称的麦朴思（Mark Mobius）点估，或得到投资启示。

麦朴思指出，特朗普需要疲软的美元来提高美国行业的竞争力，受美国支出影响，预计2017年美元会贬值。同时，他认为特朗普当选美国总统将令世界其他国家受益，尤其是新兴市场，因为他关注美国的经济增长。技术上，配合分析，美滙指数回吐还是有序，50天平均綫99左右仍能守，暂难断言美元的升值之势已终止，2017年美元会否贬值，还是走着瞧。

审慎前望，国指逼近10000又试图冲关，昨收报9896，升0.68%，继续领先恒指走势，但缺乏进一步的催化消息的话，冲关10000能力还是嫌不足。恒指则收报22861，升0.27 %，试图企回50天綫楼上但不成功，大市成交额735亿元。技术上，恒指月内维持于22000楼上结算的机会愈来愈大。

不过，蓝筹升势不够全面，滙丰（00005）昨都先升后回，要看中资股能否发力配合。其中关注中移动（00941），该股自11月以来已筑密集底近83元，若淡友无力再攻，大户来一记釜底抽薪的话，股价突破85元后或能迅速回升至89元水平，昨收报84.5元，升0.5%。见中移动保历加通道图正收窄，意谋方向突破。

深港通本周开通以来，南流的资金或阻于内地近年关而平缓，不过，相关买卖股份也有个别的波动，如笔者上周分析的金风科技（02208）周一由12.6元滑落至11.6元，但昨日就裂口高开，由11.96元挟上最高见13.1元，收报12.5元，全日升4.5%。公司公布拟与苹果公司（Apple Inc）就风电项目开展合作，并共同推动公司绿色电力的发展，市场有所憧憬。

技术上，金风尚有一道13元的阻力尚待确认突破，未突破前仍可能较为反覆。另外一只笔者看好的中国民航信息（00696）股价周初至周三还被力压，最低见15.32元，但不断有外资刊报告唱好，最新为德银首纳＂买入＂投资建议，中綫上望21元，股价即应声回升5.3%至16.28元。月内机构投资者的购买力，受制于年结将至或有限，短綫过快上升的股价表现，担心不能持久。策略上，还是只宜趁回挫收集，耐性为上！

中集集团A股（深000039）昨逆A股大市而升1%，观乎11月中旬以裂口抽升以来，股价守稳裂口上，启示利好，建议可留意H股（02039）。中集子公司中集海工刚成国家级基金投资的首家海洋工程装备企业，战略性入股15%，足见国策支持。

中集受集装箱不景气影响，今年首三季亏损1.9亿元（人民币．下同），但股价突然于11月抽升，或预示业绩拐点已现。据中信证券11月调研报告指出，行业现改善原因有二：一是韩国最大航运公司韩进破产后市场出现60万集装箱缺口。二来，环保需求下推行＂禁油（漆）推水（性漆）＂政策，2017年二季度将推行水性漆，箱价将提升100至200美元，随着近月原材料价格上升，客户有提前买箱的需求。集团乾货集装箱价格已从8月的1,400美元提升至11月的1,600美元，未来仍有持续提升空间，料明年一季度有望上涨至1,800美元。同时，11、12月集团乾货集装箱销量有望重回10万TEU/月大关，上半年仅4万TEU/月，盈亏平衡点为6万至7万TEU/月。中信证券认为公司于2016年，集装箱业务有望实现基本盈亏平衡，2017年业务利润有望达到10亿元。

二来，财政部、国税总局要求11月1日起机电及成品油等产品的出口退税率从15%提高到17%，中集的集装箱、半挂车和罐车等产品将受益，预计将降低营业成本1.5%至1.6%，中金估这增厚中集税前利润6亿元。中集还估今年Q4和明年Q1的集装箱收入分别有望实现80%和300%左右的同比增长。

最后，中集的土地储备将释放价值。中集于深圳前海和上海宝山地块的处理方案已进展到最后阶段。以深圳前海地块面积约50万平米，楼面面积约150万平米，按照2万元/平米的楼面价计算，价值达到300亿元。参考今年6月招商局集团与深圳前海管理局的框架协议，中信预计中集有望获得40%左右的楼面面积，价值可望达到120亿元，而集团拿地的成本仅2亿元，存在巨大的重估价值空间。

走势上，股价守稳保历加通道中轴11.4港元，挑战12港元成功的话，向上先上望13港元，昨收11.52港元。（完）

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