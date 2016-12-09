港报财经评论：兽性回归唔识惊，美股丧升有迹寻--信报12月9日

兽性回归唔识惊，美股丧升有迹寻/ 习广思

周三晚美股续创新高，道指突破19200点之后，竟然可以单日再急升300点，上破19500点关；同一时间，反映市场恐慌情绪的VIX指数却在崩溃，跌至11.3的历史低位。美股持续上涨，似乎没有尽头，Trumps Trade真有如此吸引力，还是有其他原因？

对于美股无止尽的升势，加拿大皇家银行跨资产策略主管Charlie McElligott认为，美股涨势源于两大动力，首先是特朗普政策激发了投资者的＂原始野性＂，二是各种基本面因素都指向美股上升。

McElligott指出，特朗普政策有着明显促进增长和再通胀的倾向，包括更低的公司和个人所得税、工业去管制、从货币政策转向财政政策。这些都将促成在今年底和未来一年推高利率。

大家将继续看到明显的＂再风险＂过程，投资者从5年来＂长期增长停滞＂的往绩中转变过来，开始选择风险曲线上的更高处，选择更多风险、更高回报，向着＂再通胀原始野性＂方向前进。

日本央行和欧洲央行打算持续为QE货币政策提供支持，市场因而鼓舞。这也将保持利率的缓慢上升，而不是中期出现无序的利息急升状况。同时，这对避免＂风险定价的冲击＂相当重要，也将避免因财政紧缩而拖累经济。

最近市场表现可以看出再通胀预期下的仓位变化，在投资组合的资产轮换中，投资者在增加风险上显得相当激进。从其他市场指数也看得出上述推论，包括5年期美债零息通胀收益率，上周达26个月以来高位，预告通胀预期升温；全球周期性股票指数与全球防御股票指数差价达到2年来高位；金融股ETF与公用股ETF（XLF/XLU）回报比率达到8年来高位；罗素2000 ETF与美国20年期国库债券ETF（IWM/TLT）回报比率达3年来高位。以上指标都反映投资者拥抱风险资产。

另一方面，经济基本面数据也相当不错，包括花旗经济意外指数达到3年以来高位；消费者信心指数达9年来高位；CEO信心指数为自2007年以来第三高；全球制造业PMI达2年来高位；全球服务业PMI达1年来高位；花旗通胀意外指数达49个月以来高位等。以上数字，表明市场参与者包括对冲基金、传统基金、炒家、交易员、散户都是凭市场讯息及经济讯息而涌入买美股，姑勿论你信不信，反正市场就是沿着这条路走。

美股的确够强势，但港股表现却显然失色，在美股再次大升之下，恒指收市仅升60点，而且是高开后全日往低走，反映买家也没有信心外围股市可以持续推动港股升势。港股的积弱，显得难以理解，又看看另一位专家对全球市场资产的睇法。民生证券副总裁、研究院院长管清友在《2017年全球宏观展望和资产配置》报告中认为，美国＂列根时代＂的超强美元难以重演；原油价格大概维持45至55美元低位；新兴市场资本不一定会大幅流出。

管清友指出，经济周期人为熨平拉长，无波动的经济使传统资产轮动的时钟理论失效。管清友用＂预期不稳定+行为短期化+流动性泛滥=资产轮动心惊肉跳＂作出解释。他在报告中称，全球长期需求不足的趋势未发生逆转；经济基础的动摇反向作用于社会稳定与政治意识形态，如欧洲分裂、特朗普当选美国总统、日本QE前景迷茫、英国脱欧等等。

特朗普入主白宫，美国债券牛市历史结束？不一定。美国过去30年低利率的结构性因素未发生改变；至于美国列根时代的超强美元会否重演？很难。因为最弱加息周期+美国经济全球占比下滑+贸易保护主义，都需要弱美元。

新兴市场资本会否大幅流出？报告认为不一定。破砖回金砖+美国实际利率或下滑+特朗普政策恐有折扣，结果是机会大于风险。报告又认为，欧洲银行业危机未过，问题并没解决，且是计时炸弹，银行业危机或倒迫欧央行货币政策转向。

管清友比较看好来年中国股市，因对比各大类资产，债市刚性兑付打破、信用定价扭曲缓解；商品先进产能释放、调控监管加强；房地产去库存已现成效、调控政策出台；股市投资者结构趋于改善，有望迎来增量资金。总而言之，当下是资金对美股燃起了＂兽性＂，只能说港股并未受惠。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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