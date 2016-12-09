港报社评：绿置居踊跃，检讨成效扩计划--经济日报12月9日

绿置居新蒲岗景泰苑收逾1.6万份申请，超额约17倍，反应极踊跃，这因项目属市区楼、6折售价、首期不到5万元便可做业主。政府可细研成效，考虑在不同地区扩大计划。

仅限绿表人士，即公屋户或准公屋户申请的首个绿置居新蒲岗景泰苑，昨进行搅珠，决定申请人选楼优先次序，被戏称为大抽奖。今次先导计划共收到16,200份申请，是单位数目的18倍，较年初出售居屋时的绿表申请多逾3倍。其中约有3,800份为单人申请，家庭申请则有约12,400份。

单从数字来看，反应甚佳，此因项目涉及两个具吸引力因素。

其一，景泰苑上车易。项目分一房及两房单位，实用面积介乎192至494平方尺，6折售价，比居屋更低，亦可做九成半按揭，以最细单位售94万元计，只需付4.7万元首期便可做业主，因而吸引一些负担能力较低，又希望＂上车＂的公屋户、准公屋户选择置业。

其二，景泰苑胜在属市区楼。景泰苑位于新蒲岗，邻近钻石山，虽临近太子道，被外界批评噪音大、管理费贵、且厕所仅23尺如机舱厕所，但交通尚算方便，尤其市区楼实在买少见少，保值能力较高。

以申请踊跃来看，除非本港楼价大跌，令中签人士放弃购买，否则景泰苑857个单位可望全部售罄，理论上将可腾出同样数量的公屋单位，关键是公屋户及准公屋户都可以申请，所以要评估计划成效，要看最终准公屋及公屋户购置比例。如公屋户较多，即代表政府期望提高公屋流转速度的政策达标；反之则属一般。

而另一个衡量计划成效的指标是，究竟收回的公屋单位位于哪区。若收回的公屋大都集中在远离市区如元朗、屯门等，那么在再分配时，由于远离市区公屋较不受欢迎，而轮候公屋人士有三次拣楼机会，变相腾出的公屋亦未必能在短时间内再分配出去，如此将令提高公屋流转的目的，打了折扣。

绿置居是新试验，由港府大力促成。房委会或因个中手续繁多，且做生不如做熟，似乎对项目再发展下去，不太热衷，惟若新计划能有效提高公屋流转、并达政府推动置业的目标，房委会便应积极检讨是甚么诱因，售价、面积抑或位置能吸引公屋户交出单位，以订定更有效措施，积极配合港府考虑推出更多以至更大型项目，又或在不同地区试行绿置居。（完）

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