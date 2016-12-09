港报社评：连番惊吓变惊喜，完美风暴在明年--信报12月9日

2016年快将成为历史，在过去十一个多月里，最令人意外的并非今时今日已被滥用的＂黑天鹅＂一词接二连三成为事实，而是金融市场对这些在政论家口中足以引致世界大乱的事件反应出奇地冷静，＂震荡＂维持的时间愈来愈短，非但没有触发人踩人式恐慌性抛售，反为敢于利用市场短暂波动低吸风险资产者制造了难得的入市机会。

英国六月公投决定脱欧，环球股市急挫两天后即回稳，英镑兑美元滙价目前虽仍未重返公投前水平，但已从一度触及的三十一年低位大幅反弹；在美元呈现强势的当下，英镑相对其他主要货币显得格外坚挺。

美国共和党总统候选人特朗普于上月大选中意外胜出，环球股市仅在最初数小时＂失魂落魄＂，很快便冷静下来，焦点迅速转向特朗普上场后可能推出的减税和基建投资等刺激经济计划，美股自此升个不亦乐乎，过去一个月屡创新高。

经过这两番＂演练＂，市场对上周日反对阵营在意大利修宪公投中大胜无甚反应，也就不令人意外了；连本应对投票结果极度敏感的欧罗滙价，于周一短暂下滑后亦倒升收市，昨天欧洲央行宣布自明年四月起把每月购债规模从八百亿减至六百亿欧罗，但同时把量宽措施延续至明年十二月，欧罗一度升穿一点○八美元，其后略为回顺。另一边厢，因坏账累累资本不足引发市场忧虑的意国银行，股价周初急挫后也出现报复性反弹。

与英国脱欧和特朗普当选美国总统不同，意大利反对阵营于修宪公投中以大比数胜出，跟民调显示的结果大致吻合，市场对建议遭否决、总理伦齐信守诺言辞职早已心里有数。大不列颠脱离欧盟、＂狂人＂入主白宫，投资者尚且能处变不惊，伦齐为修宪落空赔上仕途本在意料之中，加上欧洲央行事前大派＂定心丸＂，明示一旦市场出现剧烈波动，将以买债行动稳定意国债息，修宪建议过不了关掀不起风浪，完全可以理解。

经过连番＂惊吓＂变＂惊喜＂，投资者胆子愈来愈大，市场对政治风险也渐产生不外如是之感，此刻劝人居安思危，可能会＂阻人发达＂。然而，欧罗区的真正考验恐怕要到2017年才陆续浮上水面，投资者太早收起戒心，对潜伏于平静背后的危机全无防范，得有付出沉重代价的准备。

意大利国会周三通过新财政年度预算案，伦齐随即正式辞职，总统马塔雷拉将积极物色人选领导看守政府，期望能运作至二○一八年春季大选。可是，筹组看守政府过程如不顺利，不排除意大利会解散国会提前大选。若出现这种情况，目前民望与伦齐所属中间偏左民主党不相伯仲的民粹政党五星运动（Five Star Movement）即有上台可能，令本已混乱的意国政局更不明朗。

值得注意的是，研究机构Eurobarometer2016年报告显示，只有半数意大利国民明确支持欧罗，在十九个欧罗区成员国中比率第二低，仅高于塞浦路斯。国内两大民粹政党五星运动和北方联盟（Northern League）皆扬言一旦掌权，必会以公投形式决定意大利在欧罗区的去留。另一传统政党意大利前进党（Forza Italia）对货币联盟亦有诸般不满，该党或许支持公投。换句话说，除了民主党外，意大利主流和反建制政治力量在不同程度上都是＂疑欧派＂。

以Eurobarometer的数字为准，意大利在欧罗区的前途若最终交由全民公决，这个区内第三大经济体脱欧并非不可思议。法国和德国明年皆要举行大选，民粹和反欧势力虽未必能大获全胜，但欧罗区三大核心国同时面对风雨飘摇的政局，眼前为＂特朗普效应＂如痴如醉的投资者，必须慎防自欧洲刮起的＂完美风暴＂。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘